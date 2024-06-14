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لبنان

مكاري: خطة النازحين لا يمكن أن تتم إلا بالتنسيق مع الدولة السورية

Lebanon 24
14-06-2024 | 05:34
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قال وزير الإعلام زياد مكاري عقب انتهاء جلسة الحكومة، اليوم الجمعة في السرايا، إنّ "الداتا" التي تسلمتها الدولة اللبنانية من مفوضية اللاجئين "UNHCR" بشأن النازحين السوريين، "ناقصة".

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ولفت مكاري إلى أنّ الخطة المرتبطة بالنازحين السوريين لا يمكن أن تتم إلا بالتنسيق مع الدولة السورية، موضحاً أنَّ الأمن العام يعمل على هذه الخطة وفق آليات أساسية واستناداً إلى القوانين والإتفاقيات المرعية الإجراء.

وشدّد مكاري على أنّ التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية يجب أن يكون قائماً، معتبراً أن هذا الأمر أساسي على صعيد ملف معالجة النازحين في لبنان.
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