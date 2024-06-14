مكاري: خطة النازحين لا يمكن أن تتم إلا بالتنسيق مع الدولة السورية

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ولفت مكاري إلى أنّ الخطة المرتبطة بالنازحين السوريين لا يمكن أن تتم إلا بالتنسيق مع الدولة السورية، موضحاً أنَّ الأمن العام يعمل على هذه الخطة وفق آليات أساسية واستناداً إلى القوانين والإتفاقيات المرعية الإجراء.وشدّد مكاري على أنّ التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية يجب أن يكون قائماً، معتبراً أن هذا الأمر أساسي على صعيد ملف معالجة النازحين في لبنان.