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لبنان
المرتضى من طرابلس: لولا صمود أهلنا في الجنوب لما كنا او لنبقى
Lebanon 24
14-06-2024
|
05:37
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لفت وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى الى ان "السعي لطمس الصورة الحقيقية لمدينة طرابلس ما برح قائماً متزامناً مع سعي أخطر لإلصاق صورة التفلّت الأمني بها".
وقال خلال مهراجان تراثي أقامته جمعية تجار ساحة جمال عبد الناصر التل عنوان "لاقونا عالساحة" ضمن فعاليات طرابلس عاصمة للثقافة العربية، إن "كل مكان في طرابلس يعكس الوجه الحضاري الراقي الوطني. وبالأمس قمت بزيارة جبل محسن ولمست ذلك وفي الجبل قلت وها أنا أعيد على مسامعكم: ليس في لبنان من مكوّن لبناني عدو لمكون لبناني آخر. قد تحصل خصومة سياسية وقد يحصل خلاف سياسي، ولكن لا عداوة. العدو واحد هو إسرائيل المتربّصة بنا جميعاً من جنوب الجنوب. اسرائيل لا تألو جهداً هي وادواتها لبث الفرقه والفتن ولإشعال النيران بين المكونات اللبنانية".
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وقال: "أكرّر أمامكم ما قلته بالأمس في جبل محسن العلوي ليس عدوا للسني والمسلم ليس عدوا للمسيحي كلٌّ منّا اخٌ للاخر ، ولذلك علينا جميعاً ان نتحابب ونتعاون ونوحّد الجهود من اجل حماية وطننا وانهاضه".
كما وجّه تحية "الى المقاومين في الجنوب والصامدين في وجه العدو". وخاطب الجمهور الطرابلسي بالقول: "اليوم نحن معكم في ساحة التل ولا يمكن الا ان نستحضر اهلنا في الجنوب الصامدين في ارضهم وما يبذلونه من تضحيات ويقدمونه من شهداء".
أضاف المرتضى: "أهلكم واخوانكم في الجنوب صامدون هناك لنتمكن نحن من ان نعيش كل هذه الاجواء المريحة في الشمال وفي كل مكان آخر من لبنان. كل التحية لهم فلولاهم لما كنا لنكون وما كنا لنبقى".
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