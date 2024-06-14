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لبنان

سلام عرض الاوضاع مع سفير مصر

Lebanon 24
14-06-2024 | 05:39
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استقبل الرئيس تمام سلام في المصيطبة، سفير جمهورية مصرعلاء موسى.
 
وتم البحث في الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة  .

 
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تمام

سلام

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