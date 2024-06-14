كلمة مرتقبة لنصرالله في هذا التاريخ

يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء المقبل 19/6/2024 عند الساعة الخامسة بعد الظهر، وذلك خلال احتفال تأبيني يقام تكريمًا للشهيد القائد السعيد على طريق القدس طالب سامي عبد الله (أبو طالب) في قاعة مجمع الإمام المجتبى (ع) - الضاحية الجنوبية.

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