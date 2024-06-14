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لبنان

عين "حزب الله" على القبة الحديديّة... بضربة أوليّة هكذا يُمكنه تعطيلها

Lebanon 24
14-06-2024 | 06:00
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ذكرت "الميادين"، أنّ موقع "نسيف نت" الإسرائيلي، أشار إلى أنّ "حزب الله" سيعطّل ما لا يقلّ عن 50% من القبب الحديدية في الشمال بضربة أولية"، ولفت إلى "ضرورة أن يُحرّكها الجيش الإسرائيلي والحكومة، وينقلاها من مواقعها الدائمة من أجل تجنيبها التعرّض للاستهداف بالمسيّرات الانقضاضية".
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وأضاف الموقع الإسرائيليّ، أنّ "كثيراً من الإنذارات الكاذبة تبيّن أنّها في الواقع إنذارات حقيقية"، بحيث وصل العديد من الطائرات المسيّرة إلى داخل إسرائيل، بعدما فشلت أنظمة "الجيش الإسرائيلي في اعتراضها.

ووقال الموقع: "إضافة إلى الطائرات المسيّرة، اختبر "حزب الله" صواريخ مضادة للدروع ضدّ المركبات المدرّعة، ونجح في اختراق نظام الدفاع الإسرائيلي وضرب دبابات "ميركافا" وعربات أخرى مدرّعة". (الميادين)
 
 
 

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