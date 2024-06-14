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لبنان

توصية من الجيش الإسرائيليّ للقيادة السياسيّة.. ماذا طلب فيها بشكلٍ عاجل بشأن لبنان؟

Lebanon 24
14-06-2024 | 06:05
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أفادت "القناة 12 الإسرائيلية"، أنّ الجيش الإسرائيلي أوصى القيادة السياسية بإنهاء عملية رفح في أقرب وقت ممكن. 

وأضافت القناة الإسرائيليّة، أنّ الجيش الإسرائيليّ طلب التقدّم بالهجوم على لبنان.
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