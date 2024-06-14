توصية من الجيش الإسرائيليّ للقيادة السياسيّة.. ماذا طلب فيها بشكلٍ عاجل بشأن لبنان؟

أفادت "القناة 12 الإسرائيلية"، أنّ الجيش الإسرائيلي أوصى القيادة السياسية بإنهاء عملية رفح في أقرب وقت ممكن.



وأضافت القناة الإسرائيليّة، أنّ الجيش الإسرائيليّ طلب التقدّم بالهجوم على لبنان.

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