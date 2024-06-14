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لبنان

في زحلة.. توقيف صاحب مستودع للموادّ الغذائيّة وهذا ما ضبطه "أمن الدولة"!

Lebanon 24
14-06-2024 | 06:12
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دهم مكتب أمن الدّولة في زحلة، بمؤازرة مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، مستودعاً للموادّ الغذائيّة في محلّة الكرك.

وتم ضَبط كميّة من المواد الغذائيّة المنتهية الصلاحيّة، ولواصق لتغيير التواريخ. تمّ ختم المستودع بالشّمع الأحمر، وتوقيف صاحبه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
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