بري اعتذر عن عدم تقبل التهاني بالعيد

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتذاره عن عدم تقبل التهاني بعيد الاضحى المبارك بسبب الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقه جراء مواصلة إسرائيل لعدوانها التدميري وحرب الإبادة التي تشنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والقرى الحدودية اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة وآخرها الجريمة الغادرة التي ارتكبتها بين بلدتي ديرقانون النهر وجناتا.

وللمناسبة نفسها، تمنى بري لحجاج بيت الله الحرام حجا مبرورا وسعيا مشكورا . وقال:" في رحاب هذه الشعيرة العظيمة التي تتمثل في مناسكها مظاهر الوحدة الإسلامية والإنسانية ، وتتجسد فيها أروع قيم التضحية ونكران الذات ، طوبى للمضحين بأرواحهم فوق ربى وثرى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين الاقصى الشريف وأرض الانبياء فلسطين...

طوبى للمقاومين وللشهداء والصامدين والصابرين والنازحين من أهلنا في الجنوب ، أبناء القرى والبلدات الحدودية من رأس الناقورة الى مرتفعات العرقوب وجبل حرمون...".

وختم بري : نعم الوقفة وقفتكم ...وأرقى التضحية تضحياتكم ... لهؤلاء وللبنانيين عامة وللمسلمين خاصة في هذه المناسبة المباركة أطيب الأمنيات والدعاء بأن يعيدها على لبنان وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية ، وحدة في الكلمة والموقف ، لما فيه مصلحتهما في التقدم والرخاء والإستقرار والأمن والأمان".