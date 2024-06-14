نداءٌ لسكان بيروت.. إليكم هذا الخبر

أعلنت قيادة فوج إطفاء بيروت في بيان لها عن حدوث عطل في رقم الطوارئ (175) الخاص بغرفة العمليات التابعة للفوج.



وأوضحت قيادة الفوج أنه يمكن لسكان بيروت الاتصال على الرقم 01445000 للتبليغ عن اي حادث في حال لم يعمل رقم الطوارئ 175.

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