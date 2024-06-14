Advertisement

لبنان

إخماد حريق في شبعا

Lebanon 24
14-06-2024 | 06:33
A-
A+
Doc-P-1211746-638539689563922719.jpg
Doc-P-1211746-638539689563922719.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شبّ في أعشاب واشجار حرجية في شبعا - مرجعيون، جراء القصف الاسرائيلي الذي طال البلدة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلام يعزّي الكويت بضحايا حريق المنقف
lebanon 24
14/06/2024 17:48:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الجزيرة: إطلاق 6 صواريخ باتجاه موقع إسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة جنوب لبنان
lebanon 24
14/06/2024 17:48:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق لمسيّرة اسرائيلية نوع "ام كا" فوق مزارع شبعا المحتلة وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ
lebanon 24
14/06/2024 17:48:27 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: اندلاع حريق في أفيفيم نتيجة سقوط صاروخين مضادين للدروع أطلقا من لبنان
lebanon 24
14/06/2024 17:48:27 Lebanon 24 Lebanon 24

شبعا

حريق

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:43 | 2024-06-14
10:30 | 2024-06-14
10:27 | 2024-06-14
10:15 | 2024-06-14
10:11 | 2024-06-14
10:00 | 2024-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24