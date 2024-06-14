Advertisement

لبنان

آخر تطورات الجنوب.. قصفٌ متبادل وحديثٌ عن تحضير لهجومٍ ضد لبنان!

Lebanon 24
14-06-2024 | 06:38
A-
A+
Doc-P-1211753-638539699534884498.jpeg
Doc-P-1211753-638539699534884498.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تطورات عديدة تشهدها الجبهة بين لبنان وفلسطين المحتلة، وذلك وسط سلسلة من العمليات نفذها "حزب الله"، اليوم الجمعة، ضدّ مواقع وأهداف إسرائيلية.
 

وفي آخر مستجدات تلك العمليات، فقط أعلن الحزب التالي:

1- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المطلة

2- قصف مستعمرتي كريات شمونة وكفرسولد بعشرات صواريخ الكاتيوشا

3- قصف مواقع المطلة، السماقة، الرمثا

4- استهداف تجمع لجنود العدو في خلة وردة

Advertisement
وتأتي هذه الأحداث المتسارعة بعد ليلٍ دام، أمس الخميس، إذ قصف العدو الإسرائيلي منزلاًف ي بلدة جناتا في جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد امرأتين وإصابة 20 مدنياً آخرين بجروح.
 
في المقابل، قصفت المدفعية الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أطراف بلدتي ديرميماس وكفركلا جنوبي لبنان.
 
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن قوات العدو أطلقت قذائف فوسفورية باتجاه بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، مما أدى لاندلاع حرائق في المكان.
 
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد 4 قذائف صاروخية، أُطلقت خلال الساعات الأخيرة من لبنان باتجاه الجولان والجليل.

وأوضح في بيان، أن دفاعاته الجوية اعترضت بعض القذائف، بينما سقط بعضها الآخر وأدى لاندلاع حرائق في مواقع مختلفة.
 
وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه رصد 5 مُسيّرات خلال الساعات الأخيرة الماضية، اعترضت الدفاعاتُ الجوية 3 منها.

كذلك، ذكر الإسعاف الإسرائيلي أن شخصين أصيبا في مستوطنة كتسرين، بالجولان المحتل، نتيجة القصف من لبنان.

في غضون ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مجلس الحرب اجتمع الليلة الماضية بتشكيلته الجديدة، وناقش الموقف الأمني والعسكري على الجبهة مع لبنان.

وبعد ظهر اليوم الجمعة، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش يوصي القيادة السياسية بإنهاء عملية رفح بأقرب وقت ممكن والتقدم بالهجوم على لبنان.

من جهتها، قالت خدمات الطوارئ الإسرائيلية إنها تتعامل مع سلسلة من الحرائق شبت في شمال إسرائيل -اليوم الجمعة- بعد إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان على المنطقة المحيطة ببلدة كريات شمونة الحدودية.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن 6 صواريخ مضادة للدروع أطلقت من لبنان ألحقت أضرارا بمنزلين في المطلة، وتسببت في اندلاع حريق ضخم.

وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية أن حريقا اندلع في مستوطنة أفيفيم نتيجة سقوط صاروخين مضادين للدروع أطلقا من لبنان.

وتُواصل فرق الإطفاء الإسرائيلية محاولة إخماد الحرائق الواسعة المشتعلة منذ صباح أمس الخميس في مناطق متفرقة بالجولان المحتل والجليلين الأعلى والغربي.

وفي السياق، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن نحو 15 فريقا من طواقم الإطفاء وفرق الجبهة الداخلية ودائرة الأراضي والبيئة وبمساعدة الجيش الإسرائيلي يحاولون السيطرة على الحرائق ومنع امتدادها للمناطق السكنية. (الجزيرة نت)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:43 | 2024-06-14
10:30 | 2024-06-14
10:27 | 2024-06-14
10:15 | 2024-06-14
10:11 | 2024-06-14
10:00 | 2024-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24