آخر تطورات الجنوب.. قصفٌ متبادل وحديثٌ عن تحضير لهجومٍ ضد لبنان!

تطورات عديدة تشهدها الجبهة بين لبنان وفلسطين المحتلة، وذلك وسط سلسلة من العمليات نفذها "حزب الله"، اليوم الجمعة، ضدّ مواقع وأهداف إسرائيلية.

وفي آخر مستجدات تلك العمليات، فقط أعلن الحزب التالي: 1- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المطلة 2- قصف مستعمرتي كريات شمونة وكفرسولد بعشرات صواريخ الكاتيوشا 3- قصف مواقع المطلة، السماقة، الرمثا 4- استهداف تجمع لجنود العدو في خلة وردة

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وتأتي هذه الأحداث المتسارعة بعد ليلٍ دام، أمس الخميس، إذ قصف العدو الإسرائيلي منزلاًف ي بلدة جناتا في جنوب لبنان، ما أسفر عن استشهاد امرأتين وإصابة 20 مدنياً آخرين بجروح.

في المقابل، قصفت المدفعية الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أطراف بلدتي ديرميماس وكفركلا جنوبي لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن قوات العدو أطلقت قذائف فوسفورية باتجاه بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، مما أدى لاندلاع حرائق في المكان.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد 4 قذائف صاروخية، أُطلقت خلال الساعات الأخيرة من لبنان باتجاه الجولان والجليل.



وأوضح في بيان، أن دفاعاته الجوية اعترضت بعض القذائف، بينما سقط بعضها الآخر وأدى لاندلاع حرائق في مواقع مختلفة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه رصد 5 مُسيّرات خلال الساعات الأخيرة الماضية، اعترضت الدفاعاتُ الجوية 3 منها.



كذلك، ذكر الإسعاف الإسرائيلي أن شخصين أصيبا في مستوطنة كتسرين، بالجولان المحتل، نتيجة القصف من لبنان.



في غضون ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مجلس الحرب اجتمع الليلة الماضية بتشكيلته الجديدة، وناقش الموقف الأمني والعسكري على الجبهة مع لبنان.



وبعد ظهر اليوم الجمعة، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش يوصي القيادة السياسية بإنهاء عملية رفح بأقرب وقت ممكن والتقدم بالهجوم على لبنان.



من جهتها، قالت خدمات الطوارئ الإسرائيلية إنها تتعامل مع سلسلة من الحرائق شبت في شمال إسرائيل -اليوم الجمعة- بعد إطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان على المنطقة المحيطة ببلدة كريات شمونة الحدودية.



وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن 6 صواريخ مضادة للدروع أطلقت من لبنان ألحقت أضرارا بمنزلين في المطلة، وتسببت في اندلاع حريق ضخم.



وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية أن حريقا اندلع في مستوطنة أفيفيم نتيجة سقوط صاروخين مضادين للدروع أطلقا من لبنان.



وتُواصل فرق الإطفاء الإسرائيلية محاولة إخماد الحرائق الواسعة المشتعلة منذ صباح أمس الخميس في مناطق متفرقة بالجولان المحتل والجليلين الأعلى والغربي.



وفي السياق، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن نحو 15 فريقا من طواقم الإطفاء وفرق الجبهة الداخلية ودائرة الأراضي والبيئة وبمساعدة الجيش الإسرائيلي يحاولون السيطرة على الحرائق ومنع امتدادها للمناطق السكنية. (الجزيرة نت)

