هل أثّرت عمليّة إغتيال طالب عبدالله على قدرات "حزب الله"؟

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ذكرت "الميادين"، أنّ وكالة "Jewish news syndicate" الإخبارية الإسرائيليّة، تحدّثت في تقرير، عن فشل عمليات الاغتيال لقادة "حزب الله" ومسؤوليه رفيعي المستوى، في "إزالة تهديد القوة النارية الهائلة التي يشكلها".وفي التفاصيل، قالت الوكالة الإخبارية، إنّ عمليات الاغتيال "ليست كافية للتعامل بشكل استراتيجي مع التهديد الشديد الذي يشكله حزب الله وترسانته الضخمة".وأضافت أنّ "الضربات يمكن أن تعطل القيادة والسيطرة بشكل مؤقت، لكنها لا تؤدي إلى إضعاف القدرات العسكرية الأساسية لحزب الله، حيث تظهر الموجات المستمرة من الهجمات اللبنانية بالقذائف والطائرات من دون طيار نحو الشمال".وقالت إنّ "ردّ حزب الله على اغتيال القائد طالب عبد الله بإطلاق أكثر من 300 صاروخ وطائرات من دون طيار على الشمال خلال 48 ساعة، بما في ذلك استهداف شركة "بلاسان" الدفاعية التي تصنع أجزاء المركبات المدرعة، يؤكّد قدرته على تعبئة وتنفيذ هجمات دقيقة واسعة النطاق وبسرعة، بحيث إنّ هذه القدرة لا تعتمد على أي قائد واحد".وتابعت: "كما يؤكّد الردّ على الاغتيال، أنّ الضربة الإسرائيلية لم تشل قدرة حزب الله على الانتقام بسرعة وقوة، على الرغم من أنّها ضربة معنوية كبيرة".وقالت الوكالة الإسرائيليّة: "بمعنى آخر، يُظهر الهجوم الواسع النطاق الذي شنه حزب الله على الشمال يوم الأربعاء، رداً على الاغتيال، أنّ التهديد الأساسي لا يكمن في أي من القادة الأفراد، بل في مجموعة كبيرة من القوة النارية الراسخة بعمق في كافة أنحاء جنوب لبنان، وكذلك في بيروت وفي وادي البقاع". (الميادين)