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لبنان

بعد تصنيف الجامعة اللبنانية العالمي المتميّز... المرتضى: صهرت الشباب وخرجت القادة

Lebanon 24
14-06-2024 | 07:31
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هنأ وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في بيان، وزير التربية الدكتور عباس الحلبي ورئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران  و"عائلة هذه الجامعة الوطنية على  المرتبة التي نالتها في لائحة التصنيف العالمي".
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وقال:" الجامعة اللبنانية على لائحة التصنيف العالمي QS للمرة الأولى خبر جميل ينزل على الواقع اللبناني نزول المطر على أرض عطشى. لكنه في الوقت نفسه غير غريب عن وطن، وعن أبناء وطن كانوا منذ أول الزمان على قمة الفكر،ِ ولا عن الجامعة الوطنية التي صهرت الشباب وخرجت القادة وصنعت المستقبل".

وختم:" التهنئة لمعالي وزير التربية الدكتور عباس الحلبي، لرئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، للهيئة الأكاديمية مربية الأجيال... على هذا الإنجاز الرائع، وإلى مزيد من التقدم والنجاح".
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