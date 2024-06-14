بالصور.. جثة داخل أحد الفنادق في زحلة

نقل عناصر من الدفاع المدني جثة شاب في العقد الرابع من العمر الى المستشفى الحكومي قضى داخل احدى الفنادق في زحلة، وذلك بعد حضور الاجهزة الامنية المختصّة وإتمامهم الاجراءات القانونية اللازمة.

Advertisement