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لبنان

بالصور.. جثة داخل أحد الفنادق في زحلة

Lebanon 24
14-06-2024 | 07:54
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نقل عناصر من الدفاع المدني جثة شاب في العقد الرابع من العمر الى المستشفى الحكومي قضى داخل احدى الفنادق في زحلة، وذلك بعد حضور الاجهزة الامنية المختصّة وإتمامهم الاجراءات القانونية اللازمة.
 
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