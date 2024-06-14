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لبنان
عمليّتان جديدتان لـ"حزب الله"... إليكم ما استهدفه قبل قليل
Lebanon 24
14-06-2024
|
08:12
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أعلن "حزب الله"، أنّه "استهدف التجهيزات التجسسية في موقع جل الدير بالأسلحة المناسبة، وأصابها إصابة مباشرة وتم تدميرها".
وأضاف في بيان آخر، أنّه "استهدف انتشاراً لجنود العدوّ الإسرائيلي في محيط موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية".
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