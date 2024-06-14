وأضاف في بيان آخر، أنّه "استهدف انتشاراً لجنود العدوّ الإسرائيلي في ‏محيط موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية". ‏

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أعلن "حزب الله"، أنّه "استهدف التجهيزات التجسسية في موقع جل ‏الدير بالأسلحة المناسبة، وأصابها إصابة مباشرة وتم تدميرها". ‏