الصادق: إنها خطة ممنهجة لتدمير جميع مؤسسات ومرافق البلد

كتب النائب وضاح الصادق عبر منصة "اكس":" إلغاء خلف الحبتور لمشروعه بإطلاق محطة تلفزيونية، وهو الذي وآمن دائما بلبنان، واستثمر فيه في أحلك الظروف وأحبه أكثر من بعض اللبنانيين، ما هو الا دليل جديد على الأهداف التي يسعى إليها من يمسك بزمام الأمور في البلد من خلال منع أي مستثمر من الدخول إلى لبنان، حتى لو كان ذلك على حساب افقاد اللبنانيين فرص العمل، وضخ عملة أجنبية في الاقتصاد الوطني. إنها خطة ممنهجة لتدمير جميع مؤسسات ومرافق البلد".

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