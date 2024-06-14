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لبنان

الجيش يُوقف قاتل العسكريّ عبد السلام شرف... هذه هويّته (صور)

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-06-2024 | 08:29
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علم "لبنان 24"، أنّ مُخابرات الجيش، أوقفت قاتل العسكريّ عبد السلام شرف، الذي وُجد مقتولاً برصاصتين، في مُحيط مرفأ بيروت.
 
 
وبحسب المعلومات، نجحت مُخابرات الجيش من توقيف ج.ص، بعد أقلّ من 12 ساعة، على ارتكابه الجريمة.
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وتجدر الإشارة إلى أنّ العسكريّ عبد السلام شرف، كان مكلفاً بحراسة مرفأ بيروت.
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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