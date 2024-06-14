الجيش يُوقف قاتل العسكريّ عبد السلام شرف... هذه هويّته (صور)

علم "لبنان 24"، أنّ مُخابرات الجيش، أوقفت قاتل العسكريّ عبد السلام شرف، الذي وُجد مقتولاً برصاصتين، في مُحيط مرفأ بيروت.

وبحسب المعلومات، نجحت مُخابرات الجيش من توقيف ج.ص، بعد أقلّ من 12 ساعة، على ارتكابه الجريمة.

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وتجدر الإشارة إلى أنّ العسكريّ عبد السلام شرف، كان مكلفاً بحراسة مرفأ بيروت.