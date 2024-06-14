31
o
بيروت
34
o
طرابلس
31
o
صور
34
o
جبيل
30
o
صيدا
33
o
جونية
34
o
النبطية
38
o
زحلة
38
o
بعلبك
20
o
بشري
33
o
بيت الدين
38
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أحمد الخير يدعي على "الجديد" والأحمد بـ"القدح والذم والتحريض وتشويه السمعة"
Lebanon 24
14-06-2024
|
09:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير البيان الآتي:
تقدم المحامي سامر الحواط، بوكالته عن عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير، بدعوى على تلفزيون "الجديد" والإعلامية داليا الأحمد، أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت، بجرم "القدح والذم والتشهير واختلاق جرائم تحريض وتشوية سمعة"، اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي، بعد ما بثه برنامج "فشة خلق"، الذي تقدمه الأحمد، مساء الخميس في 6 حزيران 2024، من افتراءات كاذبة واتهامات باطلة وأخبار ملفقة مجافية للحقيقة عن "تدخلات سياسية وضغوط أجراها النائب الخير لطمس الحقيقة وإخفاء أدلة في قضية الطفلة لين طالب التي هزت الرأي العام اللبناني".
Advertisement
لم يكن النائب الخير يود سلوك هذا المسار، انطلاقاً من احترامه للاعلام ومهنيته في طرح المواضيع، لكن ما هاله بشكل أساسي، الطريقة اللا مهنية واللا أخلاقية، التي نمّت، وللأسف، عن سوء نية واضح في تناول كرامته والتشهير بها بالاستناد إلى خبريات مكررة لا أساس لها من الصحة، في قضية إنسانية يعتبرها قضيته منذ اللحظة الأولى، وينأي بها عن أي تدخل، وينتظر إصدار الأحكام بشأنها لينال المجرمون عقابهم، ويكونوا عبرةً للجميع، ناهيك عن الغياب الفاضح لأي مهنية في استقصاء الحقائق، خصوصاً أن أي تواصل لم يتم معه، من قبل القيمين على البرنامج للتأكد من صحة ما تم بثه من معلومات مضللة، وتبيان حقيقة موقفه في القضية، ولا سيما أن قناة "الجديد" على تواصل دائم معه، للظهور الإعلامي في برامجها، واستقصاء المعلومات السياسية من مصادرها الصحيحة.
ما هكذا تكون "فشة الخلق" باستسهال التعرض لكرامات الناس، وتقديم محتوى كاذب يضر بهذه القضية الإنسانية، إما لغايات رخيصة ومدفوعة لتمييع الحقيقة وتضليل الرأي العام، أو لعدم القدرة على تقديم مواد إعلامية مهنية والهروب إلى ملء الهواء بأي شيء، وهذا الشيء ان دل على شيء، إنما يدل على انحدار اعلامي نطالب المعنيين في قناة "الجديد" بضبطه وتصويب المسار، ومن جهتنا وضعنا الأمور في نصابها، بعد ما طالنا من ضرر وأذى معنوي، تحت سقف القانون اللبناني، وما ينص عليه قانون العقوبات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نداءٌ لسكان بيروت.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
نداءٌ لسكان بيروت.. إليكم هذا الخبر
06:31 | 2024-06-14
14/06/2024 06:31:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يُوقف قاتل العسكريّ عبد السلام شرف... هذه هويّته (صور)
Lebanon 24
الجيش يُوقف قاتل العسكريّ عبد السلام شرف... هذه هويّته (صور)
08:29 | 2024-06-14
14/06/2024 08:29:21
Lebanon 24
Lebanon 24
عملاء لـ"الموساد"... ينشطون في لبنان وتركيا وأوروبا وهذه مهامهم
Lebanon 24
عملاء لـ"الموساد"... ينشطون في لبنان وتركيا وأوروبا وهذه مهامهم
16:00 | 2024-06-13
13/06/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار مزوّر في لبنان من هذه الفئة.. ويُصرّف في هذه الأماكن
Lebanon 24
دولار مزوّر في لبنان من هذه الفئة.. ويُصرّف في هذه الأماكن
15:53 | 2024-06-13
13/06/2024 03:53:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو- العدو يستهدف مبنى في صور.. ماذا عن المعلومات الأولية؟
Lebanon 24
بالفيديو- العدو يستهدف مبنى في صور.. ماذا عن المعلومات الأولية؟
16:19 | 2024-06-13
13/06/2024 04:19:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:43 | 2024-06-14
وزير الخارجية استقبل سفيري روسيا والمغرب
10:30 | 2024-06-14
"كيف ردّ "الحزب" على استهداف بلدة كفركلا وقرى جنوبية أخرى؟
10:27 | 2024-06-14
شيخ العقل شكر مجلس الوزراء على اقرار قانون للقضاء المذهبي
10:15 | 2024-06-14
حجار: استراتيجيتنا تؤسس لمجتمع دامج للجميع
10:11 | 2024-06-14
بيان من بعض النواب عن سد بسري: هذا المشروع الفضيحة لن يمر
10:00 | 2024-06-14
هذا ما قد يفعله "حزب الله" في حال قُصفت إيران.. تقرير يكشف
فيديو
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
هجوم يستهدف 4 مدرسين أميركيين في الصين.. شاهدوا الفيديو
04:51 | 2024-06-11
14/06/2024 17:49:59
Lebanon 24
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
Lebanon 24
على متنها 389 راكباً.. اشتعال محرّك طائرة "بوينغ" في الجو والطيار يستغيث (فيديو)
00:00 | 2024-06-08
14/06/2024 17:49:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بقوة 7 درجات.. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي في هذا الموعد (فيديو)
00:02 | 2024-06-04
14/06/2024 17:49:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24