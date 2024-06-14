السفير الإيراني في لبنان علّق على أنباء استشهاد مسؤولين في "حزب الله".. ماذا قال؟

كتب سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان مجتبى اماني عبر منصة "إكس": هناك إشاعات كاذبة عن استشهاد مسؤولين في حزب الله، وهي غير صحيحة على الإطلاق. والغرض من ذلك هو الحرب النفسية".

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