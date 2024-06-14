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لبنان

أثناء إخمادهم النيران... إليكم ما فعله العدوّ الإسرائيليّ بعناصر من الدفاع المدني

Lebanon 24
14-06-2024 | 09:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش الإسرائيليّ استهدف عناصر من الدفاع المدنيّ في حولا، بقذائف فوسفوريّة، أثناء إخمادهم النيران التي اندلعت في البلدة، جراء قصف العدوّ.
 
 
 
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