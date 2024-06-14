أثناء إخمادهم النيران... إليكم ما فعله العدوّ الإسرائيليّ بعناصر من الدفاع المدني

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش الإسرائيليّ استهدف عناصر من الدفاع المدنيّ في حولا، بقذائف فوسفوريّة، أثناء إخمادهم النيران التي اندلعت في البلدة، جراء قصف العدوّ.

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