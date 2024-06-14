عنصران من "إطفاء بيروت" أقدما على التكسير والسرقة... ماذا في التفاصيل؟

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صدر عن قيادة "فوج إطفاء بيروت"، بيان جاء فيه :"بعد تداول خبر عن إقدام عنصرين على تكسير الية وسرقة مفاتيح وسيارة إسعاف تابعة للفوج نتيجة عدم قبض رواتبهما، يهم قيادة الفوج ان توضح انه تم إعادة سيارة الاسعاف الى مركزها بصورة فورية وان ما حدث هو تصرف افرادي من قبل عنصرين غير منضبطين قاما بهذا التصرف لعدم قبض الراتب الشهري ومستحقات بدل محروقات أعطيت لرجال الفوج على اساس ايام الحضور إلى الخدمة الفعلية والمثابرة على دوام العمل وفقا لقرارات مجلس الوزراء.وأضاف البيان: "كما يهم قيادة الفوج ان توضح ان سعادة محافظ مدينة بيروت وقائد فوج الاطفاء لا يسمحان بحدوث اي مخالفة تضر بمصلحة الفوج وقد تم فتح تحقيق فوري بالموضوع من قبل القيادة وسيتم إنزال أشد العقوبات بحق كل من تسول له نفسه الاضرار بمصلحة وصورة فوج اطفاء بيروت".