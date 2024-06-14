بالتعاون مع جامعة البلمند... مستشفى جبل لبنان الجامعي ينظم يوماً طبياً شاملاً

Advertisement

أقام مستشفى جبل لبنان الجامعي بالتعاون مع جامعة البلمند في الدكوانة، يوماً صحياً شاملاً للتوعية حول الأمراض المزمنة والكشف المبكر عنها من خلال فحوصاتٍ طبيةٍ روتينية.واكب الطاقم الطبي المؤلف من أطباء وأخصائيي صحة وممرضين متمرّسين الزوّار الذين توافدوا من المنطقة والجوار للمشاركة في هذا النهار وللتعرّف عن كثب عن المستشفى والخدمات الصحية والإستشفائية الذي يقدمها. فمن فحوصات ضغط وسكرّي إلى القلب والنبض والـFIT، وهو الفحص الذي يكشف عن سرطان الإمعاء والتصوير المقطعي المُحَوسب على درجة خفيفة Low Dose CT Scan وغيرها.في المناسبة، شرح الدكتور نزيه غاريوس، مدير عام مستشفى جبل لبنان الجامعي وإختصاصي أشعة تشخيصية هذه المبادرة قائلاً: "إن مفهوم الإستشفاء قد تغيّر الآن بحيث التواصل بين المستشفى والمريض أصبح يرتكز على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في بعض الأحيان، مما يحتّم على المستشفى أن تذهب إلى لقائه اليوم وعرض الخدمات والتقنيات الحديثة بغية جذبه إليها. وهذا النوع من المبادرات يقلّص المسافات ويبني عامل ثقة بين الإثنين".بدوره، علّق الدكتور إيلي غاريوس، المدير الطبي لمستشفى جبل لبنان الجامعي عن أهمية النهار الطبي الشامل في نشر التوعية الصحية ومساعدة الأشخاص على الكشف المبكر والوقاية من الأمراض، مما يساهم في تخفيض كلفة الإستشفاء في معظم الأحيان. وإن تواجد الطاقم الطبي الا ويُطمئن المريض بإنه يتم معالجته من قبل أخصائين وبأحدث التقنيات. وللتذكير، فإن المستشفى حائزٌ على علامة JCI ثلاث مرات وهو تصنيف الجودة لمراكز العلاج والأداء وصحة المرضى في المستشفيات".