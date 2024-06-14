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لبنان

العدو يلقي قذائف معادية لترهيب الاهالي والدفاع المدني في كفرشوبا

Lebanon 24
14-06-2024 | 09:45
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قام العدو الاسرائيلي بالقاء عدد من القذائف بالقرب من فرق الدفاع المدني من مركز راشيا الفخار، وذلك لترهيبهم مما اضطرهم إلى الانسحاب من المكان.

تجدر الإشارة إلى أن الفرق كانت تقوم باطفاء الحرائق في أطراف بلدة كفرشوبا بمساعدة بعض الأهالي والتي كانت قد اندلعت جراء القصف المعادي.
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