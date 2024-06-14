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لبنان

احمد الحريري التقى وفد "متخرجي بيروت العربية"

Lebanon 24
14-06-2024 | 09:50
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استقبل الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري وفداً من جمعية متخرجي جامعة بيروت العربية.

وكان اللقاء مناسبة عرض في خلالها الوفد أهداف الجمعية ورؤيتها للمرحلة المقبلة.

وأثنى أحمد الحريري على رؤية الهيئة الإدارية وما تبديه من إرادة ودينامية لتزخيم وتطوير عمل الجمعية "العزيزة على قلبنا، وقلب الرئيس سعد الحريري، كما كانت عزيزة على قلب الرئيس الشهيد رفيق الحريري".
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