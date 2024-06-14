شيخ العقل شكر مجلس الوزراء على اقرار قانون للقضاء المذهبي

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رأى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى ان "التحديات الكبرى التي تواجه وطننا والمنطقة بأسرها يجب ان تلاقيها الإرادات القوية، سعيا للتخفيف من وطأتها على مجتمعنا العام، خاصة وان لبنان يمر اليوم في أصعب مراحل وجوده، بما يواجهه من محطات مصيرية، يجب أن تتضافر خلالها الجهود الوطنية المخلصة لاجتياز المنعطفات القاسية والعبور نحو الانفراجات التدريجية واستعادة التوازن الاقتصادي المطلوب، من خلال الحوار الضروري لإنقاذ البلد والذي يجب ان يسود المرحلة الراهنة وليس العكس".وشكر شيخ العقل مجلس الوزراء برئاسة نجيب ميقاتي على إقراره المرسوم الذي قدمه وزير العدل والمتعلق بنقل وتعيين قضاة في المحاكم المذهبية الدرزية.