Advertisement

لبنان

"كيف ردّ "الحزب" على استهداف بلدة كفركلا وقرى جنوبية أخرى؟

Lebanon 24
14-06-2024 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1211837-638539832404627365.jpg
Doc-P-1211837-638539832404627365.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن "المقاومة الإسلامية" البيان الاتي:‏ 

"دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على الاعتداءات ‌‏الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصا في بلدة كفركلا استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية مبان يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة مرغليوت بصواريخ الكاتيوشا".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:04 | 2024-06-14
12:51 | 2024-06-14
12:21 | 2024-06-14
12:17 | 2024-06-14
12:05 | 2024-06-14
12:00 | 2024-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24