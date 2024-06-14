"كيف ردّ "الحزب" على استهداف بلدة كفركلا وقرى جنوبية أخرى؟

صدر عن "المقاومة الإسلامية" البيان الاتي:‏



"دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على الاعتداءات ‌‏الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، وخصوصا في بلدة كفركلا استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية مبان يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة مرغليوت بصواريخ الكاتيوشا".

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