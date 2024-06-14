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لبنان

وزير الخارجية استقبل سفيري روسيا والمغرب

Lebanon 24
14-06-2024 | 10:43
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 تلقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبد الله بوحبيب اتصالا هاتفيا من نظيره النيبالي ناريان كاجي شريستا، تباحثا خلاله في التطورات في جنوب لبنان ووضع الكتيبة النيبالية التابعة لـ"اليونيفيل".
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وأثنى بوحبيب على "مساهمة النيبال في قوات حفظ السلام في الجنوب اللبناني".

‏‎ كما استقبل بوحبيب ‏‎سفير روسيا ألكسندر روداكوف، وأكد بوحبيب "أهمية الحل السياسي للأزمة الأوكرانية، بمشاركة كل الأطراف واحتكاما لمبادىء القانون الدولي".

كما تم البحث في المستجدات على الحدود اللبنانية وترحيب لبنان بقرار مجلس الأمن رقم 2735.

‏‎ثم تسلم بوحبيب من روداكوف للمشاركة في المؤتمر المنوي عقده بين روسيا الإتحادية والدول العربية خلال النصف الأول من العام المقبل.

كذلك، التقى بو حبيب سفير المملكة المغربية محمد كرين، وتم البحث في سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والسياحية.

كما تم تأكيد "عمق ومتانة روابط الأخوة والصداقة التي تجمع البلدين الشقيقين".
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