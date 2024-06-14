مجلس الوزراء كلّف "الخارجيّة" تقديم شكوى ضدّ العدوّ الإسرائيليّ

قرّر مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزارة الزراعة، وتكليف وزارة الخارجيّة والمغتربين التقدّم بشكوى، لدى الهيئة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الأمميّة، ضدّ العدوّ الإسرائيليّ، جراء قصفه للقرى المحاذية للحدود اللبنانيّة، وما نتج عنه من أضرار طالت القطاع الزراعيّ والمزارعين، ومربيّ المواشي.

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