توقيع اتفاقية أمنية بين لبنان وباكستان لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات

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وقع، اليوم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والسفير الباكستاني في لبنان سلمان أطهر، اتفاقية أمنية تتعلق بشؤون التعاون في مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات، والمؤثرات العقلية والسلائف، وإساءة استعمالها، وذلك في إطار التعاون الأمني بين لبنان وباكستان بتفويض من مجلس الوزراء عبر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي.وحضر التوقيع في مكتب عثمان، قائد وحدة الشرطة القضائية وكالة العميد زياد قائدبيه، رئيس ديوان المُدير العام العميد جهاد أبو مراد، ورئيس شعبة التخطيط والتنظيم المقدم فارس أبو عسلي، بمشاركة وفد من السفارة الباكستانية.وأشاد عثمان بأهمية "التنسيق بين الطرفين"، كما نوه اطهر بـ"الجهود المبذولة من قبل قوى الأمن الداخلي في سبيل المحافظة على الأمن في لبنان".