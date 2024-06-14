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لبنان

مأساة في عرمان.. طفلٌ يموت غرقاً!

Lebanon 24
14-06-2024 | 11:13
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توفي الطفل "أ.ع." (12 عاماً) إثر تعرّضه للغرق خلال ممارسته هواية السّباحة داخل أحد المسابح في منطقة عرمان.
 
وقبل وفاته، كان الطفل نُقل إلى المستشفى بحاجة حرجة لكنه أسلَم الروح هناك نظراً لاختناقه.
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