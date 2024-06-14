مأساة في عرمان.. طفلٌ يموت غرقاً!

توفي الطفل "أ.ع." (12 عاماً) إثر تعرّضه للغرق خلال ممارسته هواية السّباحة داخل أحد المسابح في منطقة عرمان.

وقبل وفاته، كان الطفل نُقل إلى المستشفى بحاجة حرجة لكنه أسلَم الروح هناك نظراً لاختناقه.