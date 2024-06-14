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لبنان

بـ"3 صواريخ موجهة".. إسرائيل تقصف عيترون

Lebanon 24
14-06-2024 | 11:37
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نفذ العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم الجمعة، عدواناً جوياً استهدف بلدة عيترون - جنوب لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أنّ العدوان حصلَ قرابة الساعة الـ6.15 مساءً، وقد استخدمت خلالهُ 3 صواريخ مُوجّهة.
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لبنان

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