مفاجأة عن قاتل أحد عسكريي الجيش.. إليكم ما كشفه عنه (صورة)

كشفت معلومات "لبنان24" أن قاتل العسكري في الجيش عبد السلام محمد شرف بمنطقة مرفأ بيروت، ليل الخميس - الجمعة، يُدعى جورج صايغ، مواليد العام 1993.



ولفتت المعلومات إلى أن الصايغ يحمل جواز سفر أميركي، وقد أوقفه الجيش، مساء اليوم الجمعة.

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