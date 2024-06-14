ماذا قصف "حزب الله" هذا المساء؟

أعلن "حزب الله"، اليوم الجمعة، استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في حرش الكرنتينا.

ولفت الحزب إلى أن العملية جاءت عند الساعة 6.10 مساءً، وقد استُخدمت خلالها قذائف المدفعية.