Advertisement

لبنان

غداً صباحاً.. هذا ما سيشهده اوتوستراد نهر الموت باتجاه الدورة

Lebanon 24
14-06-2024 | 12:17
A-
A+
Doc-P-1211868-638539896888548051.jpg
Doc-P-1211868-638539896888548051.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة قي بيان اليوم، أن "إحدى الشّركات المتعهدة ستقوم بأعمال إصلاح وتعبيد للحفر على للمسلك الممتدّ من محلّة نهر الموت باتّجاه جسر الدورة، وذلك اعتبارًا من الساعة 03،00 من فجر تاريخ 15/06/2024، ولغاية الساعة 12،30 من التاريخ عينه.
Advertisement

سيتمّ تنفيذ الأشغال على مرحلتين، من دون قطع للطريق أو تحويل للسير".


وطلبت في بيانها من المواطنين، أخذ العلم والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.  
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:31 | 2024-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2024-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:54 | 2024-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:22 | 2024-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:34 | 2024-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:13 | 2024-06-14
16:56 | 2024-06-14
16:50 | 2024-06-14
16:39 | 2024-06-14
16:30 | 2024-06-14
16:22 | 2024-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24