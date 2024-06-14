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لبنان

ما هي رسالة "مدير عام التربية" لطلاب لبنان؟

Lebanon 24
14-06-2024 | 12:21
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احتفلت ثانوية القلعة - صيدا بتخريج دفعة من طلابها للمرحلة الثانوية، وذلك بحضور سياسي وديني واجتماعي.
 
‏‎وشارك في الإحتفال المدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي عماد الأشقر الذي حيا في مستهل كلمة له "المناضل الراحل مصطفى معروف سعد الذي افتتح مركز معروف سعد الثقافي وأسس القلعة التربوية ثانوية القلعة التي نتواجد فيها، مشكلا علامة ثقافية بارزة في الجنوب". ‏‎
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وأضاف: "من منبر ثانوية القلعة، الصرح التربوي الشاهد على الصمود وعلى رسوخ المقاومة أقول لكم وعبركم لكل المزايدين، الجنوب هو فعل مقاومة أزلي هو تجسيد للترسخ في الوطن والانتماء. ‏‎
 
وأردف:" لمن يهول حول الإمتحانات الرسمية أقول واسمعوا جيداً " أنا اليوم هنا في صيدا بوابة الجنوب وقلبه ونبضه، وكلنا موجودون في الجنوب وأصوات هتافات طلابنا وتصفيق كفوفهم وصرخاتهم حين سينجحون ويتخرجون ستطغى على أصوات القذائف والصواريخ وجدار التحدي أقوى من جدار الصوت".
 
وتابع: "‏‎أصدقائي الطلاب، نجاحكم هذا العام استثنائي لأنكم استثنائيون ولأنكم بعلامات نجاحكم تركتم علامات وندوب على وجه محتل قبيح همجي وحشي قاتل ، ظن أنه سيخيفكم فأخفتموه وانه سيهزمكم فهزمتموه".
 
وختم بتوجيه "تحية تقدير إلى معروف مصطفى سعد الذي اتقن إبقاء القلعة قلعة من النجاح والتميز"، كما حيا عنتر والهيئتين الإدارية والتعليمية.
 
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