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لبنان

منعاً لتحوّل التصعيد الى حرب شاملة مع لبنان.. هوكشتاين في اسرائيل الاثنين

Lebanon 24
14-06-2024 | 12:51
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ذكرت مواقع إسرائيلية وأميركية أن المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين يقوم بزيارة الاثنين المقبل إلى "إسرائيل".


ونقلت "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين ان "مبعوث أميركي يصل لإسرائيل الاثنين سعياً لمنع تحول التصعيد مع "حزب الله" لحرب شاملة.
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كذلك، نقلت "أكسيوس" عن مسؤول فرنسي كبير قوله اننا "على استعداد لمواصلة العمل مع جميع الأطراف المعنية بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة لكبح التصعيد في شمال". 

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