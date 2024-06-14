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ولفتت المصادر إلى أنّ المتهمين الـ3 هم رفعت علم الدين (30 عاماً)، زيد عبد الحافظ (24 عاماً) وجان بيسري (33 عاماً)، وقد وردت أسماؤهم في تقرير نشره الموقع الرسمي لقوة شرطة نيو ساوث ويلز الأسترالي "police.news.gov.au"، وقد تمّ تحميلهم مسؤولية قتل شخصين لبنانيين في أستراليا عام 2021 هما توفيق حمزة (64 عاماً) ونجله سالم حمزة (18 عاماً).وكانت الجريمة المذكورة قد تمّت في شارع أوسغود بأستراليا، حيث أطلق المتهمون النار باتجاه سيارة المغدور ونجله.وفي مكان الحادثة، لقيَ الشاب سالم حمزة حتفه على الفور، فيما نُقل والده إلى المستشفى وما لبث أن فارق الحياة مُتأثراً بجروحه.وبحسب المصادر، فإنّه سبق أن اتهمت السلطات الأسترالية 4 أشخاص بالضلوع في الحادثة، إلا أنهُ بعد مزيد من التحقيقات المكثفة، تقدّم محققو القوة الضاربة الأسترالية في أيار الماضي بطلب للحصول على مذكرات إعتقال بحق الأسماء الـ3 المذكورة أعلاه في وقتٍ تقول المعلومات إنهم موجودون في لبنان.ووصفت الحادثة بأنها من أسوأ إغتيالات الجريمة المنظمة في إستراليا وذلك وسط مطالبة بتسليم المتهمين للسلطات الأسترالية.