وزير الاقتصاد: لانزال أشد العقوبات بقاتل العسكري في الجيش عبد السلام شرف

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‏أضاف: "كنا وما زلنا من المؤمنين ان مؤسسة الجيش اللبناني آخر ما تبقى للبنان الوطن والشعب والعقيدة. وحفاظاً عليها ودعماً لها، نطالب بانزال اشد العقوبات في حق المجرم ومن ساعده وآواه وسهل له مخططه ان كان عملاً‏ جماعياً أو فردياً".‏وختم: "تعازينا لعائلة الشهيد المغدور ولقائد الجيش والقيادة الحكيمة وجهاز الاستخبارات والضباط والعناصر فرداً فرداً. ‏حمى الله لبنان".