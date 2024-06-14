ما هي شروط الجميل لقبول "التشاور" بملف الرئاسة؟

قال رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل إنّ "لديه قناعة راسخة بأن حزب الله لا يريد رئيساً للجمهورية"، مشيراً إلى أن "إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على الحوار، هدفه رمي المسؤولية على المعارضة وإظهارها بموقع المعرقل، لذا يجب أن لا نغرق في النقاش حول شكليات التشاور لئلا نغذي حجة الثنائي".

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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"MTV"، اليوم الجمعة، قال الجميل: "المبدأ هو رفض أي طابع رسمي للتشاور ما يجعله مخالفاً للدستور بإعطائه طابعاً مؤسساتياً عبر صدور الدعوة والتنظيم من الأمانة العامة لمجلس النواب".



وأضاف: "لكن قبل الحديث عن أي إطار تشاوري، نحتاج إلى الضمانات الآتية:



- إعلان الثنائي الشيعي مسبقاً استعداده للبحث في أسماء غير رئيس تيار المردة سليمان فرنجية

- ألا يعود اسم فرنجية مطروحاً وذلك كي نصل الى مرشح توافقي

- ألا يطلب فرنجية ثمناً مقابل انسحابه، علماً أنه لا حاجة للتشاور إذا بقي مصراً على رئيس "المرده"

- ألا يكون رئيس الجمهورية محسوباً على 8 اذار وان تحظى الأسماء التي يخرج بها التشاور بقبول الجميع