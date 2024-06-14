في مأتم مهيب.. الجيش شيّع المجند الشهيد عبد السلام محمد شرف

شيّعت قيادة الجيش وأهالي بلدة برجا المجند الشهيد الممددة خدماته عبد السلام محمد شرف الذي استشهد بتاريخ 13 /6 /2024.



واستُهلّ التشييع من أمام المستشفى العسكري المركزي، حيث أجريت مراسم التكريم اللازمة، وجرى تقليد الشهيد أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة البرونزية، ونُقِل الجثمان إلى بلدته برجا، ثم إلى مسجد الخاشقجي - بيروت حيث أقيم التأبين بحضور ممثل وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون.

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