آخر معلومة عن مصارف لبنان.. كم يبلغ عدد موظفيها حالياً؟

كشف تقريرٌ جديد لجمعية "مصارف لبنان" أن عدد فروع المصارف التجارية داخل لبنان تراجع إلى 695 فرعاً في نهاية العام 2023.

كذلك، انخفض عدد العاملين في القطاع المصرفي إلى 14693 موظفاً في نهاية الشهر المذكور، أي خلال شهر كانون الأول 2023.

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وفي ما يلي قائمة بأرقام تظهر عدد فروع المصارف التجارية من العام 2019 ولغاية 2023:

- كانون الأول 2019: عدد فروع المصارف التجارية 1058

- كانون الأول 2020: عدد فروع المصارف التجارية 992

- كانون الأول 2021: عدد فروع المصارف التجارية 893

- كانون الأول 2022: عدد فروع المصارف التجارية 782

- كانون الأول 2023: عدد فروع المصارف التجارية 695

إلى ذلك، إليكم قائمة بأرقام تظهر عدد العاملين في المصارف بين الـ2019 والـ2023:

- كانون الأول 2019: عدد العاملين في المصارف 24704

- كانون الأول 2020: عدد العاملين في المصارف 21366

- كانون الأول 2021: عدد العاملين في المصارف 19688

- كانون الأول 2022: عدد العاملين في المصارف 15537

- كانون الأول 2023: عدد العاملين في المصارف 14693.











