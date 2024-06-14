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لبنان

الصادق: لمحاسبة المشاركين في فضيحة الـ"وودن بايكري"

Lebanon 24
14-06-2024 | 15:18
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كتب النائب وضاح الصادق على منصة "اكس": "عرضت لخطورة التعاطي الرسمي والقضائي والإعلامي مع قضية الـ Woodden Bakery والحملة الممنهجة التي انطلقت، بالاضافة إلى التسريبات المدروسة، قبل ظهور نتائج التحاليل المخبرية، خلال اجتماع لجنة الاقتصاد النيابية، بحضور وزير الاقتصاد، الذي أكد أن الموضوع واضح ونهائي، وأن نتائج التحاليل اثبتت أن الطحين غير صالح للاستعمال. واليوم صدرت نتيجة التحليل الرسمية  التي  أكدت صلاحية هذا الطحين، مما يعني أن الحملة مقصودة ومدروسة ومنظمة، بمشاركة بعض الامنيين والقضاء، والأوضح اشتراك الوزارة عن قصد أو غير قصد، بهدف تسجيل بطولات وهمية".
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وختم: "لا يمكن السكوت عن الإساءة إلى سمعة منتجات وصناعات، وخاصة اللبنانية منها، والتهرب من الموضوع وكأن شيئا لم يكن. لا بد من محاسبة كل المشاركين بهذه الفضيحة أيا كانوا".

 
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