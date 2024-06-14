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لبنان

قائد الجيش بحث مع قائد القيادة المركزية الأميركية في سبل تعزيز التعاون

Lebanon 24
14-06-2024 | 15:30
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التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون، في إطار زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية، قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال Michael Kurilla في قيادة المنطقة المركزية في Tampa.


خلال اللقاء، تم البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وسبل تعزيز التعاون بين الجيشين اللبناني والأميركي.
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