حسابات مشبوهة.. ونائب يتحرّك

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وأكد أن "هذه الحسابات مشبوهة ويديرها اشخاص يريدون الاساءة إليه، إلى المنية وأهلها على حد سواء"، وأضاف: "سنلاحق هذه الحسابات المشبوهة وكشف من يقف خلفها، من خلال اجهزة الدولة، وبالتحديد فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية في قوى الامن الداخلي".