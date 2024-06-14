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لبنان

حسابات مشبوهة.. ونائب يتحرّك

Lebanon 24
14-06-2024 | 15:22
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استنكر النائب أحمد الخير، ما ينشر على منصة "فيسبوك" من بعض الحسابات التي تنتحل صفة المناصرين للنائب الخير وتقوم بنشر عبارات مسيئة للمنية واهلها. 

وأكد أن "هذه الحسابات مشبوهة ويديرها اشخاص يريدون الاساءة إليه، إلى المنية وأهلها على حد سواء"، وأضاف: "سنلاحق هذه الحسابات المشبوهة وكشف من يقف خلفها، من خلال اجهزة الدولة، وبالتحديد فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية في قوى الامن الداخلي".
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