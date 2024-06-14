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لبنان

قصفٌ يطال موقعهم.. "حزب الله" يستهدف جنوداً إسرائيليين!

Lebanon 24
14-06-2024 | 16:10
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الجمعة، استهداف قوة إسرائيليّة داخل موقع المطلة المحاذي للحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.
 
وذكر الحزب أن العملية أدت إلى إيقاع إصابات مؤكدة في صفوف الجنود المستهدفين.
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