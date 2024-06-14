أبرز مسؤولي "حزب الله" يعلن: هل ستشن إسرائيل حرباً شاملة؟

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ورأى فنيش، في مقابلة عبر "الميادين"، أنّ "المقاومة فرضت قواعد اشتباك حقيقية، وأنها تملك من القدرات ما يجعل الإسرائيلي يفكر ملياً في أي تصعيد"، وأضاف: "إنّ حدود التصعيد ليست أبعد من عمليات اغتيال أو الاعتداء على أهداف محددة ومرصودة، وأنّ حزب الله يردّ وفق حجم التجاوز".ولفت فنيش إلى أنّ "العدو الإسرائيلي كان ينطلق من استراتيجية الحروب الخاطفة، لكنه اليوم يواجه جبهتين مشتعلتين، ومحور مقاومة واسعاً|، مؤكداً أن |حزب الله على تشاور دائم مع المقاومة الفلسطينية، لكن القرار الأخير هو للمقاومة الفلسطينية، والحزب يدعم ما تقبله".وأفاد فنيش بأنه "خلال الاتصالات الثنائية بين حزب الله والمقاومة الفلسطينية، تم التأكيد أن المقاومة في غزة قادرة على الاستمرار مدة طويلة".وأكد فنيش أنّ "عدد المجاهدين، الذين يملكون الخبرة القتالية والاستعداد للتضحية، كبير، وأنّ البيئة الحاضنة محصّنة على نحو كافٍ"، مشدِّداً على أن "لا فارق بين النواب وأبنائهم، وبين أي إنسان في مجتمع المقاومة"، مشيراً إلى أنّ "هذه العلاقة يعود جزء منها إلى الثقة بالمقاومة".