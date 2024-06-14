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لبنان

الجيش الإسرائيليّ "مُتآكل".. هكذا تحدّثت مذيعة عن "حرب لبنان"!

Lebanon 24
14-06-2024 | 16:50
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قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، إنّ "الجيش الإسرائيلي متآكل"، محذرةً من أنه يجب التفكير مرتين قبل شن حرب ضد لبنان.

وقالت مذيعة في "القناة 12" الإسرائيلية: "تعلمنا من الحرب في غزة، أن الأمر يستلزم الكثير من الوقت للوصول إلى حسم، ولا يوجد هنا حسم سريع".
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وأضافت: "إذا كانوا يفكرون بالخروج إلى حرب في الشمال، من الأفضل أن يطرحوا سؤال إذا كنا سنخرج إلى حرب، هل نحن قادرون على الحسم؟ وكم الوقت الذي يلزمنا من أجل الحسم؟ وماذا سيكون الثمن؟". 

وتابعت: "الجيش متآكل ونحن في اقتصاد ذخائر، ومرتبطون تماماً بالتسليح الأميركي، والجبهة الداخلية عندنا غير محصنة تماماً، لذلك يجب التفكير مرتين قبل ان يقرروا بخصوص الحرب". 

بدورها، أكدت معلقة الشؤون السياسية في القناة نفسها، دانا فايس، أنّ "الصور التي رأيناها هذا الأسبوع في الشمال أقلقتنا جداً هنا، كما أقلقت أيضاً البيت الأبيض، لأنّ آخر ما يريدون رؤيته هو اندلاع حرب شاملة في الشمال".

ولفتت فايس إلى أنّ "التقدير يقول إنه إذا اندلعت الجبهة في الشمال، فإنّ أغلب الفرص هنا هي أنّ إيران هذه المرة لن تقف على الحياد بل ستكون ناشطة، وهذا سيغير تماماً وجه المعركة".
 
وختمت بالقول: لذلك، سيصل يوم الإثنين المبعوث الأميركي عاموس هوكشتاين إلى هنا، أي إلى إسرائيل".

لبنان

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