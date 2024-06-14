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لبنان
جهات على خط الوساطة
Lebanon 24
14-06-2024
|
17:13
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أبلغت جهات على خط الوساطة بين إسرائيل وحزب الله، أن الانزلاق إلى الحرب، سيخضع إلى معادلات جديدة كبرى، تشمل عموم عواصم الساحات المشتركة في عمليات "الإسناد"، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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