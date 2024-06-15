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لبنان

يتعلّق بالجبهة الشمالية.. هذا ما تحاول إسرائيل فعله

Lebanon 24
15-06-2024 | 00:07
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تحاول إسرائيل التوصل لاتفاق يتعلق بالجبهة الشمالية التي تشهد تصعيدا مع حزب الله، وفق ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر.
ووفق المصادر نفسها، فإن مساعي التوصل إلى اتفاق بشأن الجبهة الشمالية "يتعلق بحزب الله".
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وأطلق حزب الله أمس الجمعة، وابلا من عشرات الصواريخ تجاه إسرائيل في اليوم الثالث من الانتقام لاستشهاد القيادي البارز طالب عبدالله "أبو طالب"، وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم رصد قرابة 35 قذيفة.

وتتبادل إسرائيل وحزب الله الهجمات العابرة للحدود بشكل شبه يومي منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في تشرين الأول الماضي. ويأتي التصعيد الأخير بينما هدد بعض القادة الإسرائيليين بشن حرب شاملة لوضع حد لإطلاق صواريخ حزب الله، في حين تسعى المقاومة إلى الضغط على إسرائيل خلال مفاوضات وقف إطلاق النار لدعم حركة حماس. (سكاي نيوز)

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