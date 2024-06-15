الموجة الحارة الى انحسار اعتباراً من مساء اليوم.. والحرارة الى مزيد من الارتفاع في هذا اليوم

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أفاد تقرير للاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن، بان تأثير المنخفض الهندي الموسوي الحار على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط يستمر حتى منتصف الاسبوع المقبل فيكون لبنان تحت اجواء حارة بسبب تمدد التيارات الساخنة من الربع الخالي في شبه الجزيرة العربية نحو الاردن وسوريا.وتابع التقرير: بعد ان مرّت المنطقة بأجواء خانقة يوم امس الجمعة جرّاء الرطوبة المرتفعة ساحلاً (90%) ودرجات حرارة لامست 34 درجة، وفي البقاع والهرمل 37-40، ستنحسر هذه الرياح الصحراوية عن لبنان مساء اليوم السبت 15 حزيران، بسبب تدفّق رياح غربية معندلة تتراوح سرعتها بين 40 و 55 كم في الساعة الأمر الذي سيساهم بارتفاع موج البحر يوم الأحد، وتعود درجات الحرارة الى معدلاتها الطبيعية، على ان تنشط وتضرب البقاع مجدداً لتتراوح بين 38 و 40 درجة ايام الثلاثاء والأريعاء 18 و 19 حزيران، وعلى الجبال الغربية 31 درجة، امّا ساحلاً 32 درجة.الحرارة على الساحل ليوم السبت: 31-33 نهاراً و 26 ليلاًفي البقاع: 36-38 نهاراً و 25 ليلاعلى الجبال 1200 متر: 31 نهاراً و 22 ليلاًعلى الجبال 2000 متر: 25 نهاراً و 16 ليلاًالرياح: غربية دافئة ساحلاً ، سرعتها 40-55 كم في الساعة،الضغط الجوّي: 1006hpaالرطوبة: 85% ساحلا و 30% بقاعاًحالة البحر : منخفض الموج يتحوّل الى مائجحرارة المياه 28 درجة.