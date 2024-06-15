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لبنان

الموجة الحارة الى انحسار اعتباراً من مساء اليوم.. والحرارة الى مزيد من الارتفاع في هذا اليوم

Lebanon 24
15-06-2024 | 00:38
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أفاد تقرير  للاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ في بوسطن، بان تأثير المنخفض الهندي الموسوي الحار على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط يستمر حتى منتصف الاسبوع المقبل فيكون لبنان تحت اجواء حارة بسبب تمدد التيارات الساخنة من الربع الخالي في شبه الجزيرة العربية نحو الاردن وسوريا.
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وتابع التقرير: بعد ان مرّت المنطقة بأجواء خانقة يوم امس الجمعة جرّاء الرطوبة المرتفعة ساحلاً (90%) ودرجات حرارة لامست 34 درجة، وفي البقاع والهرمل 37-40، ستنحسر هذه الرياح الصحراوية عن لبنان مساء اليوم السبت 15 حزيران، بسبب تدفّق رياح غربية معندلة تتراوح سرعتها بين 40 و 55 كم في الساعة الأمر الذي سيساهم بارتفاع موج البحر يوم الأحد، وتعود درجات الحرارة الى معدلاتها الطبيعية، على ان تنشط وتضرب البقاع مجدداً لتتراوح بين 38 و 40 درجة ايام الثلاثاء والأريعاء 18 و 19 حزيران، وعلى الجبال الغربية 31 درجة، امّا ساحلاً 32 درجة.

الحرارة على الساحل ليوم السبت: 31-33 نهاراً و 26 ليلاً
في البقاع: 36-38 نهاراً و 25 ليلا 
على الجبال 1200 متر: 31 نهاراً و  22 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 25 نهاراً و  16 ليلاً
الرياح: غربية دافئة ساحلاً ، سرعتها 40-55 كم في الساعة، 
الضغط الجوّي: 1006hpa
الرطوبة: 85% ساحلا و 30% بقاعاً
حالة البحر : منخفض الموج يتحوّل الى مائج
حرارة المياه 28 درجة.
 
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